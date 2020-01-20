20 января 06:16
Пользователям iPhone предоставили возможность полностью отключать геолокацию
Американская корпорация Apple в бета-версии операционной системы iOS 13.3.1 предоставила пользователям возможность полностью отключить функцию геолокации
Фото: AppleMix.ru
Американская корпорация Apple в бета-версии операционной системы iOS 13.3.1 предоставила пользователям возможность полностью отключить функцию геолокации, то есть отслеживаниея местоположения iPhone, сообщает издание Mashable.
Разработчики компании учли жалобы пользователей, которые сообщали, что даже если выключить геолокацию в новых моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro, то смартфон все равно будет периодически отслеживать их местоположение.
Новые iPhone снабжены чипом Ultra Wideband, который позволяет более точно определять местоположение пользователя. При этом в Apple заверили, что данные о местоположении пользователя находятся на самом телефоне, поэтому злоумышленникам трудно получить к ней доступ.
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