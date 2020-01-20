Партия «Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию
Председатель политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский сообщил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил «декоративные» поправки в Основной закон
Партия «Яблоко» сообщила о планах сформировать совет, который займется разработкой альтернативных поправок в Конституцию РФ.
Председатель политического комитета «Яблока» Григорий Явлинский сообщил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил «декоративные» поправки в Основной закон. «При всей их невнятности, политический вектор этих поправок очевиден: не только сохранить нынешнюю систему, но сделать ее еще более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной», — заявил Явлинский.
В этой связи партия «Яблоко» при участии юристов и политологов намерена разработать свои поправки в Конституцию
Григорий Явлинский отметил, что партия будет требовать проведения референдума, в ходе которого граждане смогут заявить, какие поправки в они поддерживают: поправки гражданского общества или поправки президента.