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20 января 00:29

Россияне вошли в тройку лидеров по количеству купленной в Турции недвижимости

Российские граждане вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным Института статистики Турции, к концу 2019 года количество сделок россиян на покупку недвижимости выросло на 26%

Россияне вошли в тройку лидеров по количеству купленной в Турции недвижимости
Фото: profitrealestate.ru

Российские граждане вошли в тройку самых активных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным Института статистики Турции, к концу 2019 года количество сделок россиян на покупку недвижимости выросло на 26%. Всего было заключено 2,89 тысячи таких сделок.

Эксперты рынка объясняют желание российских граждан обзавестись недвижимостью в Турции популярностью этой страны как курорта, а также введением новых правил, упрощающих получение гражданства при покупке квартир и домов.

Первое место среди иностранцев по количеству сделок на покупку недвижимости заняли граждане Ирака. Они провели 7,6 тысячи сделок. На втором месте - граждане Ирана, которые совершили в 2019 году 5,4 тысячи сделок, сообщает РБК.

Всего же число сделок с их участием иностранных покупателей выросло на 15%. Чаще всего они покупают недвижимость в Стамбуле и Анталье.

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