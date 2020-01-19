Власти Амстердама выкупят долги молодежи, чтобы они смогли «начать все сначала»
Власти Амстердама решили выкупить долги молодежи, чтобы дать им «новый старт» в жизни. Такое решение было принято в связи с ростом уровня долга среди голландских студентов
Власти Амстердама решили выкупить долги молодежи, чтобы дать им «новый старт» в жизни. Такое решение было принято в связи с ростом уровня долга среди голландских студентов.
По данным The Guardian, проект по выкупу долгов представителей молодого поколения стартует в феврале. В рамках проекта муниципальный кредитный банк выкупит у кредиторов долги молодежи - в качестве стимула для передачи долга в банк муниципалитета им выплатят по 750 евро. Студенты также получат новый кредит для погашения своего долга, но часть долга могут вообще отменить в случае значительных успехов молодого человек в учебе.
Молодым должникам предоставят специальных тренеров, которые будут помогать им в решении финансовых проблем, сообщает Esquire.
«Долги вызывают сильный стресс. Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее», - отметил вице-мэр Амстердама Маржолайн Мурман и добавил, что городская программы поможет молодежи «начать все сначала».
Рост объема долгов молодежи является проблемой не только для Голландии, но и других стран Европы. Долги мешают студентам закончить учебу и устроиться на работу. Согласно официальной статистике, 34% жителей Амстердама в возрасте от 18 до 34 лет имеют долги, средний размер которого составляет 13 700 евро.