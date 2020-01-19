Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов и блогеров за критику власти
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на мероприятии по случаю Дня российской печати заявил, что журналистов и блогеров нужно «мочить» за критику власти и искажение информации
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на мероприятии по случаю Дня российской печати заявил, что журналистов и блогеров нужно «мочить» за критику власти и искажение информации.
В своем выступлении губернатор заявил, что некоторые журналисты не написали ни одной статьи и человеке труда, но зато «с утра до вечера критикуют». «Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками», — заявил Михаил Игнатьев, слова которого приводит «Правда ПФО».
По словам главы Чувашии, отдельные журналисты и блогеры «хорошо здесь устраиваются» и начинают писать «не знаю о чем и о ком, лишь бы значит заработать на разных схемах».
«Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают», - добавил Михаил Игнатьев.