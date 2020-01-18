Специалисты выявили еще одну уязвимость в работе самолетов Boeing 737 MAX
Авиакомпания Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов модели 737 MAX, полеты на которым были временно запрещены после двух подряд авиакатастроф
Авиакомпания Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов модели 737 MAX, полеты на которым были временно запрещены после двух подряд авиакатастроф.
Представитель Boeing сообщил агентству Reuters, что сейчас специалисты делают необходимые обновления. В авиастроительной корпорации уточнили, что уязвимость связана с проверкой работы нескольких системных мониторов. Эти мониторы проверяются при включении самолета, а сами они показывают, нужно ли лайнеру техническое обслуживание.
Эксперты рынка говорят, что теперь Boeing придется полностью переписать программное обеспечение.
Напомним, в 2019 году полеты самолетов Boeing 737 MAX были приостановили после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии с разницей в полгода. Причиной обеих катастроф специалисты назвали некорректную работу системы, которая должна помогать пилотам управлять лайнером. В декабре компания Boeing объявила о приостановке производства воздушных судов данного типа.