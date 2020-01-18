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Москва
18 января 00:34

Московские власти заявили о загруженности улиц и планируют повысить цены на парковку

Московские власти заявили о росте загруженности городских парковок. Теперь жителям города стоит ожидать расширения зоны платной парковки и повышения тарифов там, где стоянка автомобилей уже платная

Московские власти заявили о загруженности улиц и планируют повысить цены на парковку
Фото: iz.ru

Московские власти заявили о росте загруженности городских парковок. Теперь жителям города стоит ожидать расширения зоны платной парковки и повышения тарифов там, где стоянка автомобилей уже платная.

В департаменте транспорта города заявили, что количество парковочных мест увеличилось на 20%, однако загруженность некоторых улиц все равно возросла. В ведомство сообщили, что специалисты РЭУ имени Плеханова провели инвентаризацию парковочных мест в 10 административных округах города и пришли к выводу, что на более чем на 50 улицах парковки чрезмерно загружены. Причем загруженность выросла не только в центре столицы, но и в других районах.

Решить проблему загруженности улиц чиновники из Дептранса планируют традиционным методом – повышением цен на парковку. В частности предлагается увеличить долю мест с самым дорогим тарифом (380 рублей/час днем), а также расширить зону действия дифференцированного тарифа на территории Третьего транспортного кольца (50 рублей/30 минут и далее - 150 руб./час).

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