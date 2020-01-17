17 января 18:39
Премьер Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова на должность руководителя этого ведомства. Ранее ФНС возглавлял сам Мишустин
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова на должность руководителя этого ведомства. Ранее ФНС возглавлял сам Мишустин.
Назначение главы ФНС стало первым для Михаила Мишустина как премьер-министра.
Даниил Егоров работает в налоговых органах с 2001 года. В должности заместителя руководителя ФНС он отвечал за деятельность контрольного управления, а также управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.