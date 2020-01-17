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17 января 14:47

Команда «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграла ралли «Дакар»

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Турнир проходил в Саудовской Аравии

Команда «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграла ралли «Дакар»
Фото: Комсомольская правда

Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Турнир проходил в Саудовской Аравии.

Экипаж Каргинова преодолел последний 12-й этап дистанции за 1 час 28 минут и 41 секунду. Общее время составило 46 часов 33 минуты 36 секунд.

Вторым к финишу пришел экипаж «КамАЗа» под управлением Антона Шибалова, который проиграл победителю 42 минуты и 26 секунд, сообщает «Лента».

Третье место занял белорус Сергей Вязович из команды МАЗ. Отставание экипажа от Каргинова составило 2 часа 4 минуты и 42 секунды.

Победителем прошлого ралли стал Эдуард Николаев, но в этот раз его экипаж выбыл из числа участников гонки из-за поломки.

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