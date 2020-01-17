17 января 14:47
Команда «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова выиграла ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Турнир проходил в Саудовской Аравии
Фото: Комсомольская правда
Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Турнир проходил в Саудовской Аравии.
Экипаж Каргинова преодолел последний 12-й этап дистанции за 1 час 28 минут и 41 секунду. Общее время составило 46 часов 33 минуты 36 секунд.
Вторым к финишу пришел экипаж «КамАЗа» под управлением Антона Шибалова, который проиграл победителю 42 минуты и 26 секунд, сообщает «Лента».
Третье место занял белорус Сергей Вязович из команды МАЗ. Отставание экипажа от Каргинова составило 2 часа 4 минуты и 42 секунды.
Победителем прошлого ралли стал Эдуард Николаев, но в этот раз его экипаж выбыл из числа участников гонки из-за поломки.