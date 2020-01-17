Роскачество рассказало гражданам об опасности уличных банкоматов
Роскачество предупредило граждан об опасности использования уличных банкоматов, а также подготовило ряд рекомендаций, которые помогут не стать жертвой мошенников
Роскачество предупредило граждан об опасности использования уличных банкоматов, а также подготовило ряд рекомендаций, которые помогут не стать жертвой мошенников.
Специалисты ведомства рассказали, что злоумышленники чаще всего устанавливают на уличные банкоматы специальные устройства, позволяющие считывать данные и ПИН-коды карт. Заметить такие устройства можно самостоятельно. Как правило они отличаются от основного устройства по цвету или не плотно прилегают к нему.
Банкоматы, расположенные непосредственно в помещениях банков, более безопасны. Мошенники редко выбирают такие устройства, поскольку в отделениях установлены камеры.
В случае обнаружения подозрительных устройств на банкомате специалисты Роскачества советуют гражданам отойти на безопасное расстояние от устройства и обратиться к сотрудникам банка. Если же клиент успел воспользоваться подозрительным банкоматом, то лучше заблокировать свою карту.
Помимо этого гражданам рекомендовали при использовании банкомата прикрывать рукой клавиатуру при вводе ПИН-кода, а вставлять карту в приемник - только после того, как на экране высветится заставка банка.