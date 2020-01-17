Российскую премьер-лигу расширят до 18 футбольных клубов
Российская премьер-лига провела собрание с участием всех 16 клубов, выступающих в первой лиге национального футбольного чемпионата. В ходе мероприятия было принято решение увеличить количество команд в РПЛ
Российская премьер-лига провела собрание с участием всех 16 клубов, выступающих в первой лиге национального футбольного чемпионата. В ходе мероприятия было принято решение увеличить количество команд в РПЛ до 18. Теперь это решение должен утвердить исполком организации.
Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил порталу «Чемпонат.com», что перед организацией была поставлена задача увеличить интенсивность чемпионата России по футболу. В итоге все клубы проголосовали за то, чтобы команд было больше. «Клубы поддержали увеличение до 18 команд. Но есть те, кто и выступал против», - отметил Прядкин.
Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев в свою очередь сообщил, что ждать расширения премьер-лиги до 18 клубов уже со следующего сезона не стоит, так как к этому нужно тщательно подготовиться.
Также участники собрания проголосовали за изменение регламента чемпионата России (как он будет выглядеть, пока не ясно), выбрали предварительную дату начала следующего сезона (25 или 26 июля) и проголосовали за то, чтобы Сергея Прядкин остался президентом РФС.