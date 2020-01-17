Арбитраж обязал «дочку» Ростеха рассекретить документы по строительству мусоросжигательного завода
Cуд отклонил кассационную жалобу компании АГК-1, которая собирается строить мусоросжигательный завод в подмосковном Наро-Фоминске, и обязал фирму предоставить проектную документацию проекта
Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу компании АГК-1, которая собирается строить мусоросжигательный завод в подмосковном Наро-Фоминске, и обязал фирму предоставить проектную документацию проекта местным жителям. Документы необходимы для проведения независимой общественной экспертизы проекта.
О решении суда в пользу местных жителей «Коммерсанту» сообщила активистка Надежда Ефимова.
Напомним, что по плану властей в Подмосковье должны быть построены четыре мусоросжигательных завода: в Солнечногорске, Ногинске, Воскресенске и Наро-Фоминске. Пятый МСЗ планируют построить под Казанью. Там подготовка к строительству уже началась, а местные жители пытаются этому помешать.
Эко-активисты считают, что сжигание мусора нанесет серьезный вред экологии и здоровью граждан. В частности, они опасаются роста онкологических заболеваний из-за вредных выбросов в атмосферу.
Активисты уже два года пытаются получить проектную документацию по МСЗ через суды. Это уже третий судебный процесс, где жители одержали победу, пройдя все инстанции. В 2019 году аналогичное решение было вынесено по искам жителей Казани и Воскресенска. Суд обязал застройщика представить документы, а апелляционные жалобы оставлял без удовлетворения.
В Солнечногорске судебное разбирательство только начинается, а активисты из Ногинска прошли уже две инстанции. Общественной организации уже представили документы для проведения общественной экологической экспертизы по МСЗ в Воскресенске.
Строительством мусоросжигательных заводов занимается «РТ-Инвест», связанная с корпорацией «Ростех» и бизнесменом Игорем Ротенбергом. В компании заявили, что вынуждены «отстаивать свою позицию в суде, так как истцы отказываются от заключения соглашения о конфиденциальности».