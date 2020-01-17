Россиянки стали чаще давать своим детям матчества вместо отчеств
В России участились случаи, когда женщины дают своим детям при получении свидетельства о рождении матчество (матронимы) вместо отчества. То есть теперь дети получают часть родового имени, образованного от имени матери
В России участились случаи, когда женщины дают своим детям при получении свидетельства о рождении матчество (матронимы) вместо отчества. То есть теперь дети получают часть родового имени, образованного от имени матери, например, Юльевна или Марьевна.
Согласно 58-й статье Семейного кодекса России, отчество ребенка должно быть образовано от имени отца (в отдельных случаях дедушки), если иное не предусмотрено законодательством конкретного региона. Однако вписывать в свидетельство о рождении вместо отчества матчество россиянкам позволяет одна лазейка. Речь идет о женским именах, которые в справочниках указаны под видом мужских, сообщают РИА Новости.
Стоит отметить, что на платформе РОИ недавно появилась инициатива о законодательном введении матчеств. Автор петиции считает, что отчества ущемляют права женщин и привязывают детей к людям, которые могут быть оторваны от семей.