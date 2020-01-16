Правительство выделит 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»
Строительством судна займется подконтрольный «Роснефти» завод «Звезда» в Большом Камне. Сдать ледокол планируется в 2027 году. Заказчиком строительства атомного ледокола выступает госкорпорация «Росатом»
Правительство выделит 127,576 млрд рублей на строительство мощнейшего в мире атомного ледокола «Лидер». Строительством судна займется подконтрольный «Роснефти» завод «Звезда» в Большом Камне. Сдать ледокол планируется в 2027 году.
Заказчиком строительства атомного ледокола выступает госкорпорация «Росатом». Подрядчиком выбран завод «Звезда» в Большом Камне Приморского края. Причем предпроектные работы по ледоколу «Роснефть» выполнит за свой счет. На этот госконтракт также претендовали керченский «Залив», подконтрольный татарскому холдингу «АК Барс», и Объединенная судостроительная корпорация, сообщает «КоммерсантЪ».
Российским властям ледокол «Лидер» необходим для обеспечения круглогодичной проводки грузовых судов по Северному морскому пути с коммерческой скоростью. Всего планируется построить три таких ледокола. Среди прочего «Лидер» должен способствовать круглогодичному вывозу сжиженного природного газа с проектов НОВАТЭКа на Ямале и Гыданском полуострове.