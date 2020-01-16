16 января 15:45
Госдума утвердила Михаила Мишустина в должности премьер-министра
Депутаты Госдумы одобрили большинством голосов кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на посту премьер-министра. За назначение Мишустина главой правительства проголосовали 383 депутата
Депутаты Госдумы одобрили большинством голосов кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на посту премьер-министра.
За назначение Мишустина главой правительства проголосовали 383 депутата. 41 парламентарий воздержался, против не проголосовал никто.
Михаил Мишустин перед голосованием выступил перед депутатами и кратко рассказал о своих планах на посту премьер-министра. Также он пообещал, что правительство будет тесно сотрудничать с парламентом в области законотворчества.
В ближайшее время Михаил Мишустин предложит своих кандидатов на посты вице-премьеров и федеральных министров.