ФБК потребовал от Михаила Мишустина подробностей о таинственном бизнесе его жены
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал от будущего премьер-министра Михаила Мишустина объяснений, какой конкретно бизнес принес его супруге доход в размере 800 млн рублей за последние 9 лет
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал от будущего премьер-министра Михаила Мишустина объяснений, какой конкретно бизнес принес его супруге доход в размере 800 млн рублей за последние 9 лет.
В ФБК проверили декларации семьи Михаила Мишустина и обнаружили, что с 2009 года доходы его жены стабильно преумножались. Так, в 2010 году Владлена Мишустина задекларировала доход в размере 72 млн рублей, в 2013 году – уже 149 млн рублей, а в кризисном 2014 году – 160 млн рублей. Всего с 2010 по 2018 гг. ею было заработано 789 млн рублей.
При этом на Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. В интернете никаких сведений о ее предпринимательской или инвестиционной деятельности тоже нет, однако каждый год мать троих детей зарабатывает не менее 60 млн рублей.
«Любому человеку очевидно, что если некто заработал честным бизнесом почти миллиард рублей, то следы этого бизнеса должны легко обнаруживаться», - отметил Алексей Навальный и призвал нового главу правительства отчитаться о таинственном бизнесе своей жены.
«В декларациях вчерашних домохозяек, учительниц и скромных бухгалтерш моментально оказываются шестизначные цифры. А на вопрос откуда, нам пояcняют: она занимается бизнесом. А каким - не скажем. Это превратилось уже в золотой стандарт российской коррупции. Жены легализуют взятки и откаты, получаемые мужьями-чиновниками через некий «бизнес», о котором ничего не известно», - добавил оппозиционер.
Напомним, что ранее издание «Проект» обнаружило у семьи Михаила Мишустина особняк на Рублевке стоимостью 600 млн рублей. В выписке Росреестра собственником этого объекта указана «Российская Федерация», что свидетельствует о засекречивании данных о настоящих владельцах недвижимости.