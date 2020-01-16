16 января 12:58
Аналитики предсказали рост цен на квартиры в 2020 году на 10-20%
В России в текущем году цены на жилую недвижимость могут вырасти на 10−15%. Аналитики ЦИАН считают, что квартиры в новостройках подорожают на 10%, а цены на вторичное жилье вырастут на 6%
Фото: evo-rus.com
В России в текущем году цены на жилую недвижимость могут вырасти на 10−15%. Аналитики ЦИАН считают, что квартиры в новостройках подорожают на 10%, а цены на вторичное жилье вырастут на 6%.
Квартиры в новостройках, в которых сейчас хорошо идут продажи, могут подорожать сразу на 20%.
Причиной роста цен эксперты называют переход строительной отрасли на проектное финансирование. К 2020 года половина строящегося жилья будет продаваться через эскроу-счета, что выйдет дороже, чем без участия банков. Переход на проектное финансирование также может привести к снижению объемов строительства, что также будет способствовать росту цен, сообщают «Известия».