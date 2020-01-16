16 января 11:59
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для граждан как не заразиться гриппом и ОРВИ
Специалисты советуют соблюдать правила «респираторного этикета», согласно которому здоровым людям не надо трогать руками нос, рот и глаза, а заболевшие должны носить медицинские маски
Роспотребнадзор опубликовал для граждан рекомендации, которые в сезон простуд помогут избежать заражения гриппом и ОРВИ в общественных местах.
Специалисты советуют соблюдать правила «респираторного этикета», согласно которому здоровым людям не надо трогать руками нос, рот и глаза, а заболевшие должны носить медицинские маски при нахождении вне дома, кашлять и чихать в носовой платок или сгиб локтя.
Россиянам следует правильно питаться и уделять достаточно времени для отдыха, а также тщательно мыть руки, использовать санитайзеры, регулярно делать дома влажную уборку и проветривать помещения.
По возможности в сезон простуд стоит избегать многолюдных мест или соблюдать с людьми дистанцию не менее одного метра.