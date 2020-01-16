Михаила Мишустина заподозрили в сокрытии особняка на Рублевке за 600 млн рублей
Бывшего главу ФНС и будущего премьер-министра Михаила Мишустина заподозрили в сокрытии информации о наличии в его собственности особняка на элитном Рублево-Успенском шоссе Московской области. Стоимость этого объекта оценивается в 600 млн рублей
Бывшего главу ФНС и будущего премьер-министра Михаила Мишустина заподозрили в сокрытии информации о наличии в его собственности особняка на элитном Рублево-Успенском шоссе Московской области. Стоимость этого объекта оценивается в 600 млн рублей.
Издание «Проект» сообщает, что в базе Росреестра собственником особняка числится «Российская Федерация». Отметим, что в последнее время для высокопоставленных чиновников и силовиков стало трендом маскировать свои владения в базе Росреестра, указывая в графе «Собственник» Российскую Федерацию.
По данным издания, Михаилу Мишустину и его супруге Владлене принадлежит дом площадью почти 900 кв.м. и земельный участок площадью 5,5 тыс. кв.м. Эта недвижимость они приобрели в 2001 году, когда г-н Мишустин занимал должность заместителя министра по налогам и сборам.
В базе Росреестра указано, что коттеджем и землей под ним владеют два человека, однако вместо имен в выписке указано «Российская Федерация». «Проект» предполагает, что Мишустин сам мог скрыть сведения о владельцах в 2004-2006 годах, когда возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
Скорее всего, указанная недвижимость зарегистрирована на взрослых детей чиновника. В период их несовершеннолетия в декларации Мишустина было указано, что дети пополам владеют домом и участком такой же площади.
Михаил Мишустин с 1998 года с небольшим перерывом (с 2008 по 2010 гг.) занимает различные государственные должности. За 2018 год он задекларировал доход в размере 18,7 млн рублей, а его супруга - 47,7 млн рублей.