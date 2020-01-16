В рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию вошли сенаторы, спортсмены, бизнесмены и деятели культуры
Президент Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент Владимир Путин подписал указ о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
В рабочую группу вошли 75 человек, среди которых член Совета Федерации Константин Косачев, генерал Борис Громов, спортсменка Елена Исинбаева, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин, предприниматель Наталья Касперская, пианист Денис Мацуев, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, режиссер Карен Шахназаров.
Сопредседателями группы назначены главы комитетов по конституционному законодательству Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также академик РАН Талия Хабриева.
Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин предложил внести ряд изменений в действующую Конституцию. Глава государства предложил ограничить приоритет международного права над российским; прописать в Конституции индексацию пенсий; превратить Госсовет в государственный орган; предоставить парламенту право утверждать главу правительства и министров; Совету Федерации дать право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного суда; поднять ценз оседлости для кандидата в президенты с 10 до 25 лет; запретить судьям, губернаторам, министрам, депутатам и сенаторам иметь второе гражданство или вид на жительство в другой стране.