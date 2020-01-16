16 января 08:19
Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу до 2022 года
РФС продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым до 2022 года. Официально новый контракт будет подписан сторонами на следующей неделе
Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым до 2022 года. Официально новый контракт будет подписан сторонами на следующей неделе, сообщает «Чемпионат.com».
Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России по футболу в 2016 году. Под его руководством команда успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Россияне тогда вышли в четвертьфинал турнира.
Между тем, национальная сборная может пропустить ЧМ-2022 из-за новых обвинений в адрес России в нарушении антидопинговых правил.