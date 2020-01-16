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16 января 08:19

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу до 2022 года

РФС продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым до 2022 года. Официально новый контракт будет подписан сторонами на следующей неделе

Станислав Черчесов останется главным тренером сборной России по футболу до 2022 года

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым до 2022 года. Официально новый контракт будет подписан сторонами на следующей неделе, сообщает «Чемпионат.com».

Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России по футболу в 2016 году. Под его руководством команда успешно выступила на домашнем чемпионате мира в 2018 году. Россияне тогда вышли в четвертьфинал турнира.

Между тем, национальная сборная может пропустить ЧМ-2022 из-за новых обвинений в адрес России в нарушении антидопинговых правил.

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