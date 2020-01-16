16 января 00:35
Соцсеть Instagram начала бороться с отфотошопленными фотографиями
Администрация соцсети Instagram начала борьбу с отретушированными фотографиями. Теперь фотографии, которые были изменены в Photoshop или других фоторедакторах, будут отмечаться как ложный контент
Администрация соцсети Instagram начала борьбу с отретушированными фотографиями. Теперь фотографии, которые были изменены в Photoshop или других фоторедакторах, будут отмечаться как ложный контент, сообщает издание Tech Radar.
Представитель Instagram сообщил, что отредактированные изображения более не будут показываться в полном формате. Фотографии по-прежнему будут видны в аккаунте и в ленте его подписчиков, но если пользователь захочет их открыть на весь экран, то увидит предупреждение об искаженном контенте.
Фотограф Тоби Харриман, комментируя борьбу с «фотошопом» в Instagram, обратил внимание на то, что в число ложных постов попала публикация с цифровым искусством. При этом остальные подобные изображения не были отмечены как ложные.