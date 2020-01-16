Крупнейшие банки России снизили процентные ставки по вкладам до исторического минимума
Процентные ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках снизились до исторического минимума. Сейчас средний размер максимальной ставки составляет всего 5,927%
Процентные ставки по рублевым вкладам в крупнейших российских банках снизились до исторического минимума. Сейчас средний размер максимальной ставки составляет всего 5,927%.
Центробанк РФ рассчитывает среднюю максимальную ставку, исходя из данных десяти крупнейших по общему объему привлеченных средств банков. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, «ФК Открытие» и МКБ.
Падение процентных ставок связывают с тем, что в начале 2020 года Россельхозбанк и Альфа-банк снизили доходность своих вкладов. Так, у Россельхозбанка завершилась акция по открытию трехлетних вкладов под 7% годовых. Сейчас максимальная ставка по вкладу составляет 6,4%, сообщают «Ведомости».
Альфа-банк после новогодних праздников отменил сезонный вклад «Еще выше» со ставкой 5,94% годовых. Сейчас ставка составляет 5,1%.