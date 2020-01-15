Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу ФНС
Президент Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства вместо Дмитрия Медведева главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. В ближайшее время кандидатура будет рассмотрена депутатами Госдумы
Президент Владимир Путин выдвинул на пост главы правительства вместо Дмитрия Медведева главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. В ближайшее время кандидатура будет рассмотрена депутатами Госдумы.
Накануне глава государства провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и заручился его согласием занять пост премьер-министра.
В Кремле отметили, что Мишустин имеет богатый опыт работы на государственной службе. В 1998 году он занял должность замминистра по налогам и сборам, а в 2004 году возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. В декабре 2006 году Мишустин возглавил специальное агентство, которое занималось созданием особых экономических зон (ОЭЗ).
После двухлетнего перерыва в работе на государственной службе Михаил Мишустин стал руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС).