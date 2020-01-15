Алексея Кудрина и Антона Силуанова назвали претендентами на должность главы правительства
Лидеры парламентских фракций после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку назвали возможных претендентов на вакантный пост премьер-министра
Лидеры парламентских фракций после ухода правительства Дмитрия Медведева в отставку назвали возможных претендентов на вакантный пост премьер-министра.
Так, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в беседе с «Интерфаксом» заявил, что новое правительство может возглавить руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. По мнению Миронова, кандидатура Кудрина «более чем уместна», поскольку он после ухода с поста министра финансов «многое посмотрел» и понял, что без подъема платежеспособности населения в России «ничего не будет».
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов считает назначение Алексея Кудрина главой кабинета министров станет самым плохим вариантом. Депутат отметил, что тут нужны люди, «которые умеют работать».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предполагает, что премьером станет Антон Силуанов, который сейчас возглавляет Минфин. Еще один кандидат – это глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Напомним, после выступления Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе. В ближайшем будущем Медведев займет должность заместителя председателя Совета безопасности, которой пока не существует. Главой этой организации является Владимир Путин. В «Единой России» сравнили должность зампреда Совбеза с должностью вице-президента.