Дмитрий Медведев после послания президента объявил об отставке правительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев после объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Соответствующее заявление он сделал после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию
Премьер-министр Дмитрий Медведев после объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Соответствующее заявление он сделал после выступления президента Владимира Путина с посланием к Федеральному Собранию. Предполагается, что после отставки Медведев займет должность заместителя председателя Совета безопасности.
После своего выступления президент провел рабочую встречу с премьер-министром, в ходе которой обсуждались озвученные Путиным инициативы. Напомним, что одной из президентских инициатив было наделение парламента правом утверждать кандидатуру главы правительства, вице-премьеров и министров.
После отставки действующее правительство продолжит работу до формирования нового кабинета министров, однако все его члены будут иметь приставку «исполняющие обязанности».
РИА Новости сообщает, что Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву занять должность заместителя председателя Совбеза (главой организации является сам Путин). Президент заявил, что готов попросить депутатов Госдумы о поддержке введения новой должности в Совбезе для Медведева.