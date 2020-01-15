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15 января 16:10

Реализацию социальных мер из послания президента оценили в 500 млрд рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента Федеральному Собранию «самым дорогим» в истории

Реализацию социальных мер из послания президента оценили в 500 млрд рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента Федеральному Собранию «самым дорогим» в истории. Аудитор подсчитал, что реализация предложенных Владимиром Путиным мер обойдется бюджету в 400-500 млрд рублей в год.

«Я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит РИА Новости.

Министр финансов Антон Силуанов также оценил пакет демографических и социальных стимулов, вошедших в послание президента РФ, 400-450 млрд рублей. При этом в 2021 году расходы на реализацию заявленных социальных мер будут еще больше.

Напомним, Владимир Путин в своем послании предложил распространить материнский капитал на семьи с одним ребенком, выплачивать малоимущим семьям с детьми в возрасте 3-7 лет пособия в размере 11 тысяч рублей, построить ясли, увеличить количество мест в школах и университетах, а также обеспечить младшекласников бесплатным горчим питанием.

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