Реализацию социальных мер из послания президента оценили в 500 млрд рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента Федеральному Собранию «самым дорогим» в истории
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал сегодняшнее послание президента Федеральному Собранию «самым дорогим» в истории. Аудитор подсчитал, что реализация предложенных Владимиром Путиным мер обойдется бюджету в 400-500 млрд рублей в год.
«Я имею в виду все экономические меры, включая социальные. Конечно, это потребует сейчас изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП», - заявил Алексей Кудрин, слова которого приводит РИА Новости.
Министр финансов Антон Силуанов также оценил пакет демографических и социальных стимулов, вошедших в послание президента РФ, 400-450 млрд рублей. При этом в 2021 году расходы на реализацию заявленных социальных мер будут еще больше.
Напомним, Владимир Путин в своем послании предложил распространить материнский капитал на семьи с одним ребенком, выплачивать малоимущим семьям с детьми в возрасте 3-7 лет пособия в размере 11 тысяч рублей, построить ясли, увеличить количество мест в школах и университетах, а также обеспечить младшекласников бесплатным горчим питанием.