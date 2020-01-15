Президент предложил провести референдум по вопросу изменения Конституции
В своем послании Федеральному Собранию глава государства заявил, что предлагаемые им поправки касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, поэтому необходимо провести голосование граждан
Президент Владимир Путин заявил о необходимости провести референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. В своем послании Федеральному Собранию глава государства заявил, что предлагаемые им поправки касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, поэтому необходимо провести голосование граждан.
«Мнение россиян как носителей суверенитета и главного источника власти должно быть определяющим. Все, в конечном счете, решают люди», - заявил глава государства.
Согласно эти поправкам, на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом; министры, судьи и губернаторы не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах; МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума; пенсии граждан должны индексироваться, Госдума будет утверждать кандидатуру главы правительства и одобрять кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров.
В свою очередь сенатор Владимир Полетаев заявил, что референдум по изменению Конституции можно провести одновременно с выборами в Госдуму 2021 года.
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина, комментируя послание президента, заявила, что для внесения поправок в Конституции могут провести традиционный референдум или использовать «новые форматы голосования». Речь может идти об электронном голосовании, которое впервые применялось на выборах в Мосгордуму. Представители оппозиции тогда назвали электронное голосование нечестным, поскольку его результаты значительно отличались от обычного голосования на избирательных участках.