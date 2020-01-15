15 января 13:17
Российским депутатам предложили самим утверждать главу правительства и министров
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести изменения в процесс формирования правительства, а именно усилить роль Госдумы в этом вопросе
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести изменения в процесс формирования правительства, а именно усилить роль Госдумы в этом вопросе.
Глава государства предложил наделить парламент правом утверждать кандидатуры главы правительства, вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан согласиться с решением законодателей.
Это, по мнению Владимира Путин, повысит значимость парламента в глазах общества.
Кандидатуру премьер-министра будет предлагать президент, а кандидатуры на должности вице-премьеров и министров – глава правительства.