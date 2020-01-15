ВТБ после выхода расследования ФБК потратит 15 млн рублей на частных сыщиков
Государственный банк ВТБ потратит 15 млн рублей на сыскные и информационные услуги, которые организации необходимы для «создания условий для безопасной деятельности». Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок
Государственный банк ВТБ потратит 15 млн рублей на сыскные и информационные услуги, которые организации необходимы для «создания условий для безопасной деятельности». Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок.
Победитель тендера должен вести сбор сведений по уголовным и гражданским делам, пресекать угрозы экономического характера, выявлять факты разглашения коммерческой и государственной тайны, а также осуществлять поиск должников и выявлять факты недобросовестной конкуренции.
Также в обязанности подрядчика входит сбор данных для проведения деловых переговоров, а также выяснение биографических и других данных, характеризующих личность «отдельных граждан».
Частные сыщики госбанку понадобились после выхода резонансного расследования Фонда борьбы с коррупцией о яхте и бизнес-джете общей стоимостью 8 млрд рублей, которыми пользуется телеведущая Наиля Аскер-Заде. В расследовании говорится о том, что указанные предметы роскоши появились у журналистки «России 1» не без помощи главы ВТБ Андрея Костина, с которым ее связывают близкие отношения.