Полные тезки российских политиков и бизнесменов оказались в списке новых граждан Мальты
Власти Мальты обнародовали список новых граждан страны, которые получили паспорта в 2018 году по «золотой визе». В списке оказались российские граждане, чьи имена полностью совпадают с именами известных бизнесменов и бывших депутатов
Власти Мальты обнародовали список новых граждан островного государства, которые получили паспорта в 2018 году по «золотой визе». В списке обладателей мальтийских паспортов оказались российские граждане, чьи имена полностью совпадают с именами известных бизнесменов и бывших депутатов.
В обнародованном списке фигурируют полные тезки владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя сети «Магнолия» Леонида Лунева, бывшего главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, основателя группы компаний «Гута» Юрия Гущина, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, сообщает РБК.
Также в списке есть тезки члена политического совета отделения «Единой России» в Калининграде и гендиректора фирмы Gamma Development Юрия Находкина и бывшего депутата Госдумы Игоря Лисиненко. Последний подтвердил, что вместе с супругой действительно получил гражданство Мальты и заявил, что это поможет ему в расширении бизнеса.
Мальтийские паспорта также получили полные тезки членов совета директоров «Сити Инвест Банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина, а также партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского, который представлял интересы России в споре с Украиной по поводу Крыма и в споре с акционерами НК ЮКОС.
Чтобы получить паспорт гражданина Мальты иностранцу необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, вложить еще 150 тысяч в мальтийскую экономику и купить недвижимость в стране.