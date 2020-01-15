Книжный союз Сергея Степашина четыре года без конкурса получал деньги на проведение фестиваля на Красной площади
Бывший премьер-министр, бывший глава ФСБ, МВД и Министерства юстиции Сергей Степашин в течение четырех лет без конкурса получал бюджетные средства на организацию книжного фестиваля на Красной площади
Бывший премьер-министр, бывший глава ФСБ, МВД и Министерства юстиции Сергей Степашин в течение четырех лет без конкурса получал бюджетные средства на организацию книжного фестиваля на Красной площади.
По данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Сергей Степашин возглавляет некоммерческую организацию Книжный союз, которая является организатором книжного фестиваля на Красной площади. Государственные деньги на организацию мероприятия организация получает без проведения аукциона по условиям закупки «чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера непреодолимой силы».
Всего Книжный союз получил из государственной казны без конкурса 25 млн рублей.
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что решают вопрос о возбуждении административного дела по факту нарушений при проведении данной госзакупки.