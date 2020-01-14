Российские власти обновили реестр уличенных в коррупции силовиков и чиновников
На сайте Госслужбы РФ опубликован обновленный реестр коррупционеров. По состоянию на 8 января 2020 года в «позорный реестр» внесены 1920 человек, которые были уволены по статье «В связи с утратой доверия»
На сайте Госслужбы РФ опубликован обновленный реестр коррупционеров. По состоянию на 8 января 2020 года в «позорный реестр» внесены 1920 человек, которые были уволены по статье «В связи с утратой доверия».
Большая часть коррупционеров в этом реестре – это бывшие сотрудники МВД, депутаты и чиновники различных уровней, сотрудники таможенной службы, судебные приставы и бойцы Росгвардии.
Примечательно, что в реестре, который ведется с 2018 года, ранее не было ни одного сотрудника ФСБ, а также практически отсутствовали представители прокуратуры, сотрудники Следственного комитета и госслужащие из республик Северного Кавказа, где коррупционные скандалы происходят достаточно часто.
В организации Transparency International предположили, что у вышеперечисленных силовиков и чиновников имеется «иммунитет» от увольнения по формулировке «в связи с утратой доверия».
В обновленном реестре коррупционеров обнаружились два бывших сотрудника Следственного комитета, пять экс-сотрудников прокуратуры и еще около 100 чиновников из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечни и других регионов Кавказа.
Сотрудников ФСБ в реестре коррупционеров по-прежнему нет. В списке отсутствует даже полковник Кирилл Черкалин, который находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере.