Депутат Наталья Поклонская предложила наделить граждан правом отменять некоторые законы
Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы предложила дать российским гражданам возможность влиять на пересмотр законов, которые они не поддерживают. В ближайшее время депутат подготовит соответствующее предложение
Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила дать российским гражданам возможность влиять на пересмотр законов, которые они не поддерживают. В ближайшее время депутат подготовит соответствующее предложение.
На своей странице в соцсети Instagram Наталья Поклонская написала, что часто получает жалобы от граждан на законы, которые «мешают людям жить». Парламентарий предлагает в этой связи дать россиянам право готовить обращения против конкретного закона и публиковать их на портале госуслуг. Если обращение наберет 100 тысяч подписей и больше, то депутаты Госдумы должны будут доработать закон или вовсе отменить его.
Наталья Поклонская отметила, что такой механизм будет способствовать налаживанию связи между гражданами и властью.