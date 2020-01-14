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Политика
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14 января 12:57

Депутат Наталья Поклонская предложила наделить граждан правом отменять некоторые законы

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы предложила дать российским гражданам возможность влиять на пересмотр законов, которые они не поддерживают. В ближайшее время депутат подготовит соответствующее предложение

Депутат Наталья Поклонская предложила наделить граждан правом отменять некоторые законы

Бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила дать российским гражданам возможность влиять на пересмотр законов, которые они не поддерживают. В ближайшее время депутат подготовит соответствующее предложение.

На своей странице в соцсети Instagram Наталья Поклонская написала, что часто получает жалобы от граждан на законы, которые «мешают людям жить». Парламентарий предлагает в этой связи дать россиянам право готовить обращения против конкретного закона и публиковать их на портале госуслуг. Если обращение наберет 100 тысяч подписей и больше, то депутаты Госдумы должны будут доработать закон или вовсе отменить его.

Наталья Поклонская отметила, что такой механизм будет способствовать налаживанию связи между гражданами и властью.

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