14 января 11:43
Глава Счетной палаты рассказал о хищении 2-3 млрд рублей из государственной казны ежегодно
Алексей Кудрин сообщил, что воруют из казны на 2-3 млрд рублей – эта цифра проходит по уголовным делам. Однако в реальности речь идет о сотнях миллиардов рублей государственных денег
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил объемы воровства из государственного бюджета в 2–3 млрд рублей ежегодно. При этом аудиторы выявляют нарушения при расходовании бюджетных средств на сотни миллиардов.
Алексей Кудрин сообщил, что воруют из казны на 2-3 млрд рублей – эта цифра проходит по уголовным делам. Однако в реальности речь идет о сотнях миллиардов рублей государственных денег.
«За 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 млрд рублей. Но примерно треть из них - нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть - это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», - сообщил глава СП, слова которого приводит РИА Новости.