Российские банки стали чаще отказывать гражданам в выдаче кредитов
Доля одобренных российскими банками кредитных заявок в 2019 году упала до минимума. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок граждан на кредит
Доля одобренных российскими банками кредитных заявок в 2019 году упала до минимума. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), банки одобрили только 36,9% от общего числа заявок граждан на кредит.
В НБКИ отметил, что пик отказов на выдачу займов пришелся на предновогодний период. Это может быть связано с тем, что гражданам не хватает средств на покупку подарков и новогодние развлечения, поэтому в эмоциональном порыве они решаются на займ, отдавать который будет нечем.
По данным РБК, количество отказов по кредитам выросло из-за скромной динамики доходов населения, а также из-за политики Центробанка, который неоднократно предупреждал финансовые организации о росте рисков в сегменте розничного кредитования и кредитной нагрузки на россиян.
Напомним, что с 1 октября 2019 года в России действуют новые правила выдачи потребительских кредитов, по которым банки должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) для каждого заемщика.