Сотрудники аэропортов раскрыли признаки «подозрительных» пассажиров
Подозрения согласно методике «скрининга пассажиров посредством наблюдения» в первую очередь вызывают свистящие пассажиры, часто моргающие и зевающие граждане
Сотрудники аэропортов рассказали о том, как они распознают «подозрительных» пассажиров, которых обычно приглашают на дополнительный и более тщательный контроль. Подозрения согласно методике «скрининга пассажиров посредством наблюдения» (SPOT) в первую очередь вызывают свистящие пассажиры, часто моргающие и зевающие граждане.
Во время предполетного досмотра специалистам рекомендуется обращать внимание именно на эти приметы. По методике SPOT подозрительными также считаются частый кашель, опущенная вниз голова и «бледное после бритья лицо», сообщает The Sun.
На дополнительный контроль могут вызвать пассажиров, которые странно одеты и внешне проявляют признаки страха и нервозности.
Примечательно, что подозрительным считается и позднее прибытие на посадку. Поэтому опаздывающие на рейс пассажиры могут задержаться еще и на допконтроль.
На некоторых посадочных талонах ставится маркировка SSSS (Secondary Security Screening Selection), которая означает, что пассажиру придется пройти дополнительные таможенные проверки. Поводом для такой «метки» становится покупка билета незадолго до вылета или его оплата наличными.