Минтранс отказался менять правила перевозки животных в самолете из-за кота Виктора
Общественность после резонансной истории с котом Виктором, которого не пустили на борт самолета, просила предоставить пассажирам возможность доплачивать за лишние один-два килограмма веса своего питомца
Министерство транспорта отказалось пересматривать правила авиаперевозок домашних животных. Общественность после резонансной истории с котом Виктором, которого не пустили на борт самолета, просила предоставить пассажирам возможность доплачивать за лишние один-два килограмма веса своего питомца.
Общероссийское объединение пассажиров просило Минтранс установить единые габариты ручной клади для всех авиакомпаний или сохранить прежнюю систему, но разрешить пассажирам превышать нормы авиакомпаний на 5 см. Также общественники просили запретить устанавливать норму провоза животного в салоне ниже 8 кг и разрешить пассажирам доплачивать за «лишний» вес питомцев.
В Минтрансе обещали подумать над этим предложением, но теперь заявили, что нормы провоза ручной клади устанавливаются авиакомпанией на основании требований документации конкретного самолета. При этом вес животного не включается в норму бесплатного багажа, устанавливается авиакомпанией самостоятельно и оплачивается отдельно, сообщают «Известия».
Проблема перевозки домашних питомцев на борту самолета стала активно обсуждаться после нашумевшей истории с котом Виктором, которого сотрудники «Аэрофлота» не пустили на борт из-за веса, превышающего норму в 8 кг. Чтобы не сдавать своего любимца в багаж, пассажир взвесил на регистрации кота своих знакомых, а на борт пронес своего Виктора. После перелета мужчина решил рассказать об этой истории в соцсетях, но «Аэрофлот» лишил его бонусных миль за обман. Зато владельца кота Виктора поддержали интернет-пользователи, которые раскритиковали «Аэрофлот» запустили в соцсетях тэги #БроНеБагаж и #ВикторЛетай.