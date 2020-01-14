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14 января 05:16

Победительницу новогоднего розыгрыша «Столото» заподозрили в связях с владельцем лотереи

Адвокат Александр Сергеев обратился в налоговую службу с требованием проверить новогодний розыгрыш в «Столото», который мог пройти с нарушениями. Юрист также считает, что обладатель суперприза (один миллиард рублей) может быть связан с владельцем лотереи

Победительницу новогоднего розыгрыша «Столото» заподозрили в связях с владельцем лотереи

Московский адвокат Александр Сергеев обратился в налоговую службу с требованием проверить новогодний розыгрыш в «Столото», который мог пройти с нарушениями. Юрист также считает, что обладатель суперприза (один миллиард рублей) может быть связан с владельцем лотереи.

Адвокат сообщил, что знаменитый розыгрыш, в ходе которого один из участников выиграл миллиард рублей, проходит в записи, а не в прямом эфире. Александр Сергеев утверждает, что результаты лотереи были известны за несколько дней, и под них были напечатаны билеты. Кроме того, некоторые победители «Столото» в соцсетях пожаловались, что не могут получить свой выигрыш из-за некого системного сбоя, сообщает Mash.

Александр Сергеев отметил, что главный победитель розыгрыша может быть связан с владельцем компании «Столото». По официальным данным, главный приз в размере миллиарда рублей выиграла Надежда Бартош. По некоторым данным, она может быть владелицей торгового дома «Царский осетр».

В свою очередь телеграм-канал «Медиакиллер» сообщает, что семья Бартош может быть связана со «Столото» через армянские связи. Надежда Бартош не «простая пенсионерка», а учредитель торгового дома «Царский осетр», который является эксклюзивным дистрибьютором в России продукции компании «Caviar Court food processing». Сын Надежды Бартош Алексей является владельцем рыбного хозяйства «Шостка» в Тверской области.

Некоторое время назад гендиректором «Царского осетра» являлся Сергей Караогланов, который также являлся гендиректором крупного армянского торгового дома «Джармук». В свою очередь «Столото» владеет армянский бизнесмен Армен Саркисян.

«Медиакиллер» называет новогодний розыгрыш «легализацией миллиарда путем публичной сказки про выигрыш в лотерею».

В «Столото» заявили, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ. В пресс-службе компании заявили, что розыгрыш проходил в прямом эфире, а не в записи. Представитель «Столото» также пригрозил обратиться в суд из-за распространения клеветнической информации.

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