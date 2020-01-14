Якутский шаман объявил дату начала третьего похода для «изгнания Путина из Кремля»
Якутский шаман Александр Габышев объявил о начале уже третьего похода в Москву с целью «изгнания из Кремля» президента Владимира Путина. В путь шаман отправится в марте
Якутский шаман Александр Габышев объявил о начале уже третьего похода в Москву с целью «изгнания из Кремля» президента Владимира Путина. В путь шаман отправится в марте.
«Всем отрядом выйдем отсюда. Независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога», - сообщил в своем видеообращении Александр Габышев.
Шаман в очередной раз подчеркнул, что его поход в Москву носит мирный характер. «И вся Россия будет идти мирным путем. Для вот этих перемен, чтобы демон был изгнан мирными методами», - добавил Габышев.
Свой первый поход в Москву для «изгнания» Владимира Путина Александр Габышев начал в марте 2019 года, но был задержан на границу Иркутской области и Бурятии. Тогда же силовики задержали нескольких сторонников шамана, которые присоединялись к нему на его пути.
В отношении шамана было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, однако обвинение ему так и не предъявили.
В декабре Габышев возобновил поход в Москву, но сразу же был задержан.