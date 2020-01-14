Фигурантов «московского дела» оставят без права на амнистию
На рассмотрение депутатов Госдумы поступил проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Документ подготовил депутат Сергей Иванов
На рассмотрение депутатов Госдумы поступил проект постановления об амнистии заключенных к 75-летию победы в Великой Отечественной Войне. Документ подготовил депутат Сергей Иванов.
Парламентарий отметил, что под эту амнистию попадает статья 212.1 УК о неоднократном нарушении правил митингов собраний и шествий, а также статья 319 УК об оскорблении представителей власти. Таким образом, под амнистию может попасть гражданский активист Константин Котов, осужденный за неоднократное нарушение порядка проведения митингов на 4 года
Одновременно с этим сообщается, что амнистия к 75-летию Великой победы не распространяется на многих фигурантов «московского дела», осужденных за применение насилия в отношении представителей власти.
При этом под амнистию подпадают ветераны боевых действий, бывшие силовики, участвовавшие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС, аварии на «Маяке», награжденные государственными наградами СССР и России. В список амнистированных также войдут несовершеннолетние, женщины и отцы-одиночки с детьми до 18 лет или с детьми-инвалидами, если лишение свободы не было связано с преступлением в отношении несовершеннолетних, сообщает «МБХ медиа».