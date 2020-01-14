В России нашли почти 10 тысяч бесхозных скотомогильников, в том числе с сибирской язвой
В России на сегодняшний день существует 17,3 тысячи мест захоронений биологических отходов, из них больше половины (9,46 тысячи) имеют статус бесхозяйных. Больше всего скотомогильников без хозяев обнаружено в регионах Приволжского ФО – 2,97 тысяч
В России на сегодняшний день существует 17,3 тысячи мест захоронений биологических отходов, из них больше половины (9,46 тысячи) имеют статус бесхозяйных. Больше всего скотомогильников без хозяев обнаружено в регионах Приволжского ФО – 2,97 тысяч.
В письме Россельхознадзора, который на свой запрос получил депутат Госдумы Максим Иванов («Единая Россия»), сообщается о том, что из общего числа мест захоронений более трех тысяч – это «сибиреязвенные скотомогильники». Почти 1,5 тысячи из них являются бесхозяйственными.
В Дальневосточном федеральном округе существуют 400 бесхозяйных скотомогильников, в Центральном — 373, в Приволжском — 362, в Северо-Кавказском — 99, в Уральском — 97, в Северо-Западном — 76, в Сибирском — 55, сообщает Znak.com.
В Россельхознадзоре сообщили, что поскольку в российском законодательстве отсутствует разграничение полномочий по учету и содержанию бесхозяйных скотомогильников, то привлечь к административной ответственности нарушителей невозможно.
Ведомство считает, что региональные власти могли бы принять нормативно правовые акты для организации содержания и обустройства скотомогильников, в том числе сибиреязвенных, определить балансодержателей и ликвидировать захоронения. Кроме того, в России можно было бы построить заводы по утилизации биологических отходов.
Депутат Максим Иванов, комментируя письмо из Россельхознадзора, назвал такое количество бесхозных сибиреязвенных скотомогильников «миной замедленного действия».