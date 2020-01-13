Британские офшоры согласись делиться с Россией информацией о счетах ее граждан в автоматическом режиме
Британские офшоры - острова Мэн, Гернси и Джерси - включили Россию в число стран, с которыми проводится автоматический обмен информацией о банковских счетах
Британские офшоры - острова Мэн, Гернси и Джерси - включили Россию в число стран, с которыми проводится автоматический обмен информацией о банковских счетах, сообщает РБК.
Примечательно, что некоторые эксперты считают, что включение России в списки для обмена информацией, вовсе не гарантирует того, что налоговые органы островов Мэн, Гернси и Джерси действительно будут передавать ФНС данные о счетах россиян.
Партнер по международному налогообложению компании «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов выразил мнение, что британские офшоры могут отказаться предоставить данные под предлогом опасений по поводу недостаточной защиты информации.
Напомним, что в 2019 году налоговая служба Великобритании исключила Россию из списка стран, с которыми обмен налоговыми данными проходит в автоматическом режиме. В ответ Федеральная налоговая служба России исключила Великобританию и офшоры на островах Мэн, Гернси и Джерси из своего списка автоматического обмена информации.