Россияне в наступившем году ожидают усиления протестов и громких коррупционных скандалов
Большинство россиян ожидают в наступившем 2020 году продолжения массовых протестов, новых громких коррупционных скандалов и отставок чиновников
Большинство россиян ожидают в наступившем 2020 году продолжения массовых протестов, новых громких коррупционных скандалов и отставок чиновников.
Согласно опросу «Левада-центра», 57% россиян считают, что 2020 год будет напряженным для российской экономики. 55% респондентов ожидают роста политической напряженности в стране, а 45% прогнозируют рост протестных настроений. 66% россиян ожидают в наступившем году новых громких коррупционных скандалов и отставок чиновников.
В «Левада-центре» отметили, что это максимальный показатель с 2013 года.
Экономический кризис ожидают 49% опрошенных, а 23% респондентов заявили о возможных вооруженных конфликтах с соседними государствами. 14% опрошенных и вовсе не исключили войны России с США и другими странами НАТО.