Российские школы начали внедрять систему оценки «зачет-незачет»
Министр просвещения России сообщила о постепенном внедрении в общеобразовательных школах системы, с помощью которой педагоги оценивают способности учащихся по музыке, физкультуре и рисованию
Министр просвещения России Ольга Васильева сообщила о постепенном внедрении в общеобразовательных школах системы «зачет-незачет», с помощью которой педагоги оценивают способности учащихся по музыке, физкультуре и рисованию.
Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала, что в некоторых школах уже давно используют систему «зачет – незачет» или 100-балльную систему. Однако перед вручением аттестата все оценки приводятся к единому знаменателю: «5», «4» или «3».
Министр сообщила, что сейчас идет подготовка к выдаче аттестатов нового образца, в которых можно будет ставить вместо конкретной оценки «зачет» или «незачет» по музыке, физкультуре и ИЗО.
Выбор по введению системы «зачет-незачет» будет оставаться за школой.
Ольга Васильева отметила, что «ставить «тройку» в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха у ребенка неверно».