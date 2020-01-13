Кремль отправит в отставку глав нескольких регионов
Основным кандидатом на увольнение фонд называет губернатора Архангельской области Игоря Орлова, рейтинг которого среди населения сильно упал из-за строительства на станции Шиес мусорного полигона, куда планируется свозить отходы из Москвы
Эксперты фонда «Петербургская политика» сообщил о планах Кремля отправить в отставку несколько губернаторов до сентябрьских выборов 2020 года.
Основным кандидатом на увольнение фонд называет губернатора Архангельской области Игоря Орлова, рейтинг которого среди населения сильно упал из-за строительства на станции Шиес мусорного полигона, куда планируется свозить отходы из Москвы. На фоне «мусорных» протестов в Архангельской области ожидаются непростые выборы.
Также в списке на увольнение оказались глава Чувашии Михаил Игнатьев, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и глава Камчатского края Владимир Илюхин, сообщает «КоммерсантЪ» .
Кремль также может произвести смену губернаторов в Костромской, Пензенской, Тамбовской областях и Краснодарском крае. При этом фонд невысоко оценивает шансы глав указанных регионов на увольнение.