Росгвардия за год потратила 800 млн рублей на закупку техники и спецсредств для разгона митингов
Из указанной суммы 195 млн рублей Росгвардия потратила на закупку 13 бронированных автомобилей «Патруль». Эти машины используются подразделениями ОМОН и патрульно-постовых служб
Росгвардия в минувшем году потратила около 800 млн рублей на покупку техники и спецсредств, которые используются в том числе для разгона акций протеста. Больше всего средств было потрачено на закупку бронированной техники для разгона и предотвращения митингов и уличных беспорядков (364 млн рублей), сообщает «МБХ медиа».
Из указанной суммы 195 млн рублей Росгвардия потратила на закупку 13 бронированных автомобилей «Патруль». Эти машины используются подразделениями ОМОН и патрульно-постовых служб, которые выполняют задачи по предупреждению массовых беспорядков. Техника оснащена специальными звуковыми и световыми системами для противодействия «агрессивно настроенным группам».
68 млн рублей силовое ведомство потратило на закупку шести специальных бронированных машин ВПК-233 136 («Тигры»), которые используются в ходе операций по пресечению массовых беспорядков.
В 50 млн рублей обошлись пять бронированных автобусов «Федерал», которые оснащены средствами защиты и специальным броневым модулем-фургоном для перевозки личного состава или грузов. Еще 51 млн рублей ведомство потратило на закупку 16 бронированных автомобилей «Есаул».
На защитные шлемы Росгвардия в 2019 году потратила 345 млн рублей. В 20 млн рублей обошлись три тысячи комплектов для защиты рук и ног «Щиток», а 11 млн рублей потратили на закупку двух тысяч пар защитных очков «Стрелок»
Также Росгвардия потратила 14 млн рублей на щиты для своих сотрудников, 24 млн рублей – на дистанционные электрошокеры-дубинки, 1,2 млн рублей – на закупку двух тысяч резиновых дубинок, а 2 млн рублей – на две тысячи пар наручников «Нежность».