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13 января 08:05

Российские сотовые операторы сообщили о подорожании своих тарифов

Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысят стоимость своих архивных тарифов. Так, «Мегафон» повысит цены с 13 января, а «ВымпелКом» - с 16 января

Российские сотовые операторы сообщили о подорожании своих тарифов

Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысят стоимость своих архивных тарифов. Так, «Мегафон» повысит цены с 13 января, а «ВымпелКом» - с 16 января.

Представитель «Мегафона» объяснил РИА Новости повышение тарифов ростом потребления услуг абонентами. При этом в компании заверили, что подорожание затронет небольшое число клиентов.

В «Вымпелкоме» повышение тарифов назвали «вынужденной мерой» из-за расходов компании на реализацию требований законодательства (в частности, «закона Ярововй») и интенсивное развитие инфраструктуры.

Информации о повышении тарифов операторов МТС и Tele2 пока нет.

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