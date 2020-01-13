13 января 08:05
Российские сотовые операторы сообщили о подорожании своих тарифов
Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысят стоимость своих архивных тарифов. Так, «Мегафон» повысит цены с 13 января, а «ВымпелКом» - с 16 января
Сотовые операторы «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») повысят стоимость своих архивных тарифов. Так, «Мегафон» повысит цены с 13 января, а «ВымпелКом» - с 16 января.
Представитель «Мегафона» объяснил РИА Новости повышение тарифов ростом потребления услуг абонентами. При этом в компании заверили, что подорожание затронет небольшое число клиентов.
В «Вымпелкоме» повышение тарифов назвали «вынужденной мерой» из-за расходов компании на реализацию требований законодательства (в частности, «закона Ярововй») и интенсивное развитие инфраструктуры.
Информации о повышении тарифов операторов МТС и Tele2 пока нет.