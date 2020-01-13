Президент Абхазии объявил об отставке после протестов оппозиции
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье, 12 января, объявил о своем уходе с занимаемой должности. Это произошло после того, как Центризбирком страны назначил дату повторных выборов главы республики
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в воскресенье, 12 января, объявил о своем уходе с занимаемой должности. Это произошло после того, как Центризбирком страны назначил дату повторных выборов главы республики.
Заявление Рауля Хаджимбы о сложении полномочий зачитал бывший глава правительства Сергей Шамба. Решение президента об уходе объясняется его желанием сохранить стабильность в стране, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее сторонники оппозиции провели акцию протеста и пытались штурмом взять президентский дворец. Они потребовали отменить итоги сентябрьских выборов президента, победу на которых одержал Рауль Хаджимба.
Действующий глава государства отказался уходить в отставку, но поменял свое решение после того, как Верховный суд Абхазии отменил результаты сентябрьских выборов, а Центризбирком назначил дату повторного голосования на 22 марта.