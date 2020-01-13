13 января 05:23
Власти Франции отказались от повышения пенсионного возраста из-за протестов
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пообещал профсоюзам убрать вопрос о повышении пенсионного возраста в стране с нынешних 62 лет до 64 лет из плана предстоящих реформ
Фото: Русский монитор
Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пообещал профсоюзам убрать вопрос о повышении пенсионного возраста в стране с нынешних 62 лет до 64 лет из плана предстоящих реформ. Соответствующее решение было принято в связи с массовыми протестами во Франции.
План реформы предполагал формальное сохранение пенсионного возраста на уровне 62 лет, однако для получения выплат в максимальном размере предстояло бы работать до 64 лет. Реформа также предполагала создание единой системы исчисления пенсии и отмену существующих 42 программ, сообщает «Интерфакс».
Эдуард Филипп обещал, что новая пенсионная система позволила бы уже с 2022 года выплачивать гражданам пенсию в размере минимум одной тысячи евро.